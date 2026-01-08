Kostenlose ins ehemalige Zenit McCoy am Koblenzer Görresplatz bekommt Ü25-Dancefloor Annika Wilhelm 08.01.2026, 09:15 Uhr

i Das McCoy am Koblenzer Görresplatz war lange Zeit eine Bar. Jetzt weitet Inhaber Arne Kurth das Angebot aus. Alexej Zepik

Aus dem Zenit wird am Koblenzer Görresplatz das Exit, das McCoy bleibt das McCoy. Allerdings wird die Bar, die sich auf Gin und Cocktails spezialisiert hat, umfunktioniert.

Der Koblenzer Klub Zenit, eine Diskothek am Görresplatz, hat einen entscheidenden Schritt gewagt: Inhaber Arne Kurth entschied sich nach 21 Jahren, dem Klub einen neuen Namen zu geben und das Konzept zu ändern. Exit heißt das ehemalige Zenit nun. Ab sofort finden hier samstags auf der Tanzfläche im Keller kostenlose Partys statt, das Erdgeschoss wird zu einer Bar umfunktioniert.







