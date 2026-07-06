Tag des Kusses Mayener Sexualtherapeutin: „Männer küssen schlecht“ Thomas Brost 06.07.2026, 09:30 Uhr

i Küssen im Sonnenuntergang gehört wohl zum Romantischsten, das sich Paare vorstellen können. Monika Skolimowska/dpa. picture alliance/dpa

Die Engländer haben ihn wohl erfunden, den Tag des Kusses. Was beim Küssen alles so passiert, erklärt unserer Redaktion Natascha Lentes, Paar- und Sexualtherapeutin. Und die Mayenerin berichtet von eigenen Erfahrungen.

Ein Kribbeln im Bauch, Schmetterlingsgefühle. Dann Lippen, die einander zustreben: ein Kuss. Der Beginn von etwas ganz Großem, nur von etwas Flüchtigem oder Ausdruck einer beständigen, innigen Liebe? Wer weiß? Eines ist klar: Diese Form der Liebkosung wird am heutigen Tag besonders gefeiert – auch international, wahrscheinlich erfunden von Engländern.







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