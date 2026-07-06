Tag des Kusses
Mayener Sexualtherapeutin: „Männer küssen schlecht“
Küssen im Sonnenuntergang gehört wohl zum Romantischsten, das sich Paare vorstellen können.
Küssen im Sonnenuntergang gehört wohl zum Romantischsten, das sich Paare vorstellen können.
Monika Skolimowska/dpa. picture alliance/dpa

Die Engländer haben ihn wohl erfunden, den Tag des Kusses. Was beim Küssen alles so passiert, erklärt unserer Redaktion Natascha Lentes, Paar- und Sexualtherapeutin. Und die Mayenerin berichtet von eigenen Erfahrungen.

Lesezeit 3 Minuten
Ein Kribbeln im Bauch, Schmetterlingsgefühle. Dann Lippen, die einander zustreben: ein Kuss. Der Beginn von etwas ganz Großem, nur von etwas Flüchtigem oder Ausdruck einer beständigen, innigen Liebe? Wer weiß? Eines ist klar: Diese Form der Liebkosung wird am heutigen Tag besonders gefeiert – auch international, wahrscheinlich erfunden von Engländern.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionGesundheit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren