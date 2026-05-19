Ärger um Umzug des Gymnasiums
Max-von-Laue: Wie entscheidet der Koblenzer Stadtrat?
Auf dieser Fläche in der Koblenzer Goldgrube zwischen Bogenstraße und An der Overbergschul" könnte der neue Interimsbau für das
Auf dieser Fläche in der Koblenzer Goldgrube zwischen Bogenstraße und An der Overbergschul" könnte der neue Interimsbau für das Max-von-Laue-Gymnasium entstehen.
Matthias Kolk

Es wurde enorm viel geplant, beraten und gemeckert: Das Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium soll in einen Interimsbau in der Goldgrube ziehen. Die finale Entscheidung des Stadtrats steht noch aus. Doch es deutet sich eine Tendenz an. 

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Seit einigen Monaten ist die Aufregung im Koblenzer Stadtteil Goldgrube groß. Das Max-von-Laue-Gymnasium soll aus der Südallee in einen Interimsbau neben die Pestalozzi-Grundschule ziehen. Viele Goldgruber befürchten deutlich mehr Verkehr, noch mehr Parkprobleme und manche auch Konflikte zwischen den vielen Schülern.

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