Es wurde enorm viel geplant, beraten und gemeckert: Das Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium soll in einen Interimsbau in der Goldgrube ziehen. Die finale Entscheidung des Stadtrats steht noch aus. Doch es deutet sich eine Tendenz an.
Lesezeit 5 Minuten
Seit einigen Monaten ist die Aufregung im Koblenzer Stadtteil Goldgrube groß. Das Max-von-Laue-Gymnasium soll aus der Südallee in einen Interimsbau neben die Pestalozzi-Grundschule ziehen. Viele Goldgruber befürchten deutlich mehr Verkehr, noch mehr Parkprobleme und manche auch Konflikte zwischen den vielen Schülern.