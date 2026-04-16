Interimsbau-Optionen im Check
Max-von-Laue: Warum Koblenz die Goldgrube favorisiert
Auf dieser Fläche in der Koblenzer Goldgrube zwischen Bogenstraße und An der Overbergschule könnte der neue Interimsbau für das
Auf dieser Fläche in der Koblenzer Goldgrube zwischen Bogenstraße und An der Overbergschule könnte der neue Interimsbau für das Max-von-Laue-Gymnasium entstehen.
Matthias Kolk

Die Stadt Koblenz bevorzugt eine Fläche in der Goldgrube für eine Interimsschule, in der das Max-von-Laue-Gymnasium und später andere Schulen unterkommen können. Sechs Standorte hat die Verwaltung genauer geprüft – was gegen fünf von ihnen spricht.

Lesezeit 3 Minuten
Auf einer Fläche in direkter Nachbarschaft zur Grundschule Pestalozzi in der Goldgrube will die Stadtverwaltung eine Interimsschule bauen lassen, in der das Max-von-Laue-Gymnasium während der Bauarbeiten in der Koblenzer Südallee einziehen kann. Über die Pläne muss die Stadtpolitik noch final entscheiden.

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