Die Stadt Koblenz bevorzugt eine Fläche in der Goldgrube für eine Interimsschule, in der das Max-von-Laue-Gymnasium und später andere Schulen unterkommen können. Sechs Standorte hat die Verwaltung genauer geprüft – was gegen fünf von ihnen spricht.
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Auf einer Fläche in direkter Nachbarschaft zur Grundschule Pestalozzi in der Goldgrube will die Stadtverwaltung eine Interimsschule bauen lassen, in der das Max-von-Laue-Gymnasium während der Bauarbeiten in der Koblenzer Südallee einziehen kann. Über die Pläne muss die Stadtpolitik noch final entscheiden.