Interimsbau für das Gymnasium Max-von-Laue in Koblenz: Neuer Standort rückt in Fokus Matthias Kolk 25.02.2026, 14:00 Uhr

i Das Max-von-Laue-Gymnasium in Koblenz wird seit Jahren saniert, seit wenigen Monaten steht fest: In Zukunft wird die Schulgemeinschaft übergangsweise woanders unterkommen müssen. Die Frage ist nur wo. Mirco Klein

Dass die Schulgemeinschaft des Max-von-Laue-Gymnasiums aus dem Gebäude in der Koblenzer Südallee zeitweise raus muss, ist klar. Unklar ist, wohin sie umzieht. Die Stadt hat derweil einen neuen Favoriten als Standort für einen Interimsbau auserkoren.

Mitten in der Jahreszeit, in der Eltern entscheiden mussten, bei welcher weiterführenden Schule sie ihr Kind anmelden wollen, standen beim Max-von-Laue-Gymnasium in Koblenz richtungsweisende Entscheidungen noch aus. Allen voran die, wo die Schulgemeinde unterkommen soll, wenn das Gebäude in der Südallee perspektivisch entweder neu gebaut oder generalsaniert wird.







