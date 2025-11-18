Wird das Gymnasium abgerissen? Max-von-Laue in Koblenz: Ein Umzug ist unvermeidbar 18.11.2025, 11:55 Uhr

i Seit Jahren wird das Max-von-Laue-Gymnasium in Koblenz saniert, doch jetzt könnte es auch auf einen Abriss und Neubau des Hauptgebäudes hinauslaufen. Matthias Kolk

Die Schulgemeinschaft des Max-von-Laue-Gymnasiums in Koblenz wird für mehrere Jahre aus dem Gebäude in der Südallee ausziehen müssen. Ob sie danach in die dann sanierte Schule wieder einzieht oder doch in einen kompletten Neubau, ist noch unklar.

In einer Situation, in der für Schüler, Lehrer und Eltern des Max-von-Laue-Gymnasiums vieles unklar ist, herrscht zumindest in einem Punkt nun Gewissheit: Die Schulgemeinschaft wird in absehbarer Zeit für mehrere Jahre aus ihrem Gebäude in der Südallee ausziehen müssen.







