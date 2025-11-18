Max-von-Laue in Koblenz: Ein Umzug ist unvermeidbar

Die Schulgemeinschaft des Max-von-Laue-Gymnasiums in Koblenz wird für mehrere Jahre aus dem Gebäude in der Südallee ausziehen müssen. Ob sie danach in die dann sanierte Schule wieder einzieht oder doch in einen kompletten Neubau, ist noch unklar.
In einer Situation, in der für Schüler, Lehrer und Eltern des Max-von-Laue-Gymnasiums vieles unklar ist, herrscht zumindest in einem Punkt nun Gewissheit: Die Schulgemeinschaft wird in absehbarer Zeit für mehrere Jahre aus ihrem Gebäude in der Südallee ausziehen müssen.