Kritik an großem Schulstandort Max-von-Laue: Eltern in Goldgrube lehnen Umzugsplan ab Matthias Kolk 22.04.2026, 13:15 Uhr

i Auf dieser Fläche in der Koblenzer Goldgrube zwischen Bogenstraße und "An der Overbergschule" könnte eine Interimsschule in Modulbauweise errichtet werden. Matthias Kolk

Das Max-von-Laue-Gymnasium könnte für einige Jahre in die Goldgrube umziehen. Dort kritisieren Eltern der Grundschule diese Pläne deutlich. Nicht, weil es um das Max-von-Laue geht, sondern weil sie die Pläne in der Praxis für nicht zumutbar halten.

Das sanierungsbedürftige Max-von-Laue-Gymnasium könnte für mehrere Jahre in die Goldgrube ziehen. Die Stadt Koblenz favorisiert für einen Interimsbau eine Fläche unweit der Pestalozzi-Grundschule und der neuen Kita. Doch dort fühlen sich Anwohner und Eltern von diesem Plan ziemlich überrumpelt.







Artikel teilen

Artikel teilen