Das Max-von-Laue-Gymnasium könnte für einige Jahre in die Goldgrube umziehen. Dort kritisieren Eltern der Grundschule diese Pläne deutlich. Nicht, weil es um das Max-von-Laue geht, sondern weil sie die Pläne in der Praxis für nicht zumutbar halten.
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Das sanierungsbedürftige Max-von-Laue-Gymnasium könnte für mehrere Jahre in die Goldgrube ziehen. Die Stadt Koblenz favorisiert für einen Interimsbau eine Fläche unweit der Pestalozzi-Grundschule und der neuen Kita. Doch dort fühlen sich Anwohner und Eltern von diesem Plan ziemlich überrumpelt.