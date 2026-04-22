Kritik an großem Schulstandort
Max-von-Laue: Eltern in Goldgrube lehnen Umzugsplan ab
Auf dieser Fläche in der Koblenzer Goldgrube zwischen Bogenstraße und "An der Overbergschule" könnte eine Interimsschule in Modu
Auf dieser Fläche in der Koblenzer Goldgrube zwischen Bogenstraße und "An der Overbergschule" könnte eine Interimsschule in Modulbauweise errichtet werden.
Matthias Kolk

Das Max-von-Laue-Gymnasium könnte für einige Jahre in die Goldgrube umziehen. Dort kritisieren Eltern der Grundschule diese Pläne deutlich. Nicht, weil es um das Max-von-Laue geht, sondern weil sie die Pläne in der Praxis für nicht zumutbar halten.

Lesezeit 4 Minuten
Das sanierungsbedürftige Max-von-Laue-Gymnasium könnte für mehrere Jahre in die Goldgrube ziehen. Die Stadt Koblenz favorisiert für einen Interimsbau eine Fläche unweit der Pestalozzi-Grundschule und der neuen Kita. Doch dort fühlen sich Anwohner und Eltern von diesem Plan ziemlich überrumpelt.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBildung

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren