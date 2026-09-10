Wohl erst ein Jahr später als geplant wird das Max-von-Laue-Gymnasium in die Koblenzer Goldgrube umziehen können. Die Stadt nennt zwei Gründe dafür. Wie es nun weitergeht – und wie die betroffenen Schulen darauf reagieren.
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Die Interimsschule in der Goldgrube, in die das Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium ziehen soll, wird doch nicht im Sommer 2027 fertig und bereit für den Umzug sein. Stattdessen rechnet die Stadt jetzt mit diesem zum Schuljahr 2028/29. Das hat auch Folgen für den Neubau der Pestalozzi-Grundschule.