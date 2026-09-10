Umzug in Koblenz erst 2028
Max-von-Laue: Bau der Interimsschule verschiebt sich
Das Max-von-Laue-Gymnasium in der Koblenzer Südallee muss für mehrere Jahre aus ihrem Altbau ausziehen. Ziel ist die Goldgrube,
Das Max-von-Laue-Gymnasium in der Koblenzer Südallee muss für mehrere Jahre aus ihrem Altbau ausziehen. Ziel ist die Goldgrube, aber erst später als ursprünglich geplant.
Matthias Kolk

Wohl erst ein Jahr später als geplant wird das Max-von-Laue-Gymnasium in die Koblenzer Goldgrube umziehen können. Die Stadt nennt zwei Gründe dafür. Wie es nun weitergeht – und wie die betroffenen Schulen darauf reagieren.

Lesezeit 3 Minuten
Die Interimsschule in der Goldgrube, in die das Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium ziehen soll, wird doch nicht im Sommer 2027 fertig und bereit für den Umzug sein. Stattdessen rechnet die Stadt jetzt mit diesem zum Schuljahr 2028/29. Das hat auch Folgen für den Neubau der Pestalozzi-Grundschule.
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