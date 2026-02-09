Karneval in St. Sebastian: Maskenball verzauberte die Jecken am Mittelrhein
Der KV Basjanes Helau hatte zur großen Feier in die Mehrzweckhalle nach St. Sebastian eingeladen.
Zum alljährlichen Maskenball begrüßte der KV Basjanes Helau jüngst in der Mehrzweckhalle in seinem beschaulichen Örtchen am Rhein. Nachdem alle Aktiven, samt Vorstand und Garden, in die Narhalla eingezogen waren, begrüßten Sophia Dietrich und Nicola Seinsch die bunte Narrenschar.