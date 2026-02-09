Karneval in St. Sebastian Maskenball verzauberte die Jecken am Mittelrhein 09.02.2026, 18:00 Uhr

i Das vereinseigene Kinderprinzenpaar, Prinzessin Jonna, I. und Kinderprinz Ben I., strahlte mit seinem Hofstaat um die Wette. Marcel Sterzl

Der KV Basjanes Helau hatte zur großen Feier in die Mehrzweckhalle nach St. Sebastian eingeladen.

Zum alljährlichen Maskenball begrüßte der KV Basjanes Helau jüngst in der Mehrzweckhalle in seinem beschaulichen Örtchen am Rhein. Nachdem alle Aktiven, samt Vorstand und Garden, in die Narhalla eingezogen waren, begrüßten Sophia Dietrich und Nicola Seinsch die bunte Narrenschar.







Artikel teilen

Artikel teilen