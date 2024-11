Koblenzer Grundschüler spenden Martinsfest im Zeichen der Nächstenliebe Alexander Thieme-Garmann 19.11.2024, 15:00 Uhr

i Schüler, Eltern und Lehrer versammeln sich um das Martinsfeuer. Alexander Thieme-Garmann

Es ist kein gewöhnliches Schulfest, das die Regenbogen-Grundschule in Lützel an diesem Nachmittag veranstaltet. Ein kontrolliertes Feuer im Zentrum des Schulhofs weist auf den Anlass hin: Schüler, Eltern und Lehrer feiern hier gemeinsam Sankt Martin.

Der süße Duft von Waffeln und Punsch verbreitet sich an den Ständen auf dem Schulhof der Regenbogen-Grundschule in Lützel. Kinder bieten selbst Gebasteltes an. Die Anlaufstelle, die das Fest zu einem ganz besonderen macht, nimmt indessen Dinge in Empfang: Es sind Lebensmittelkonserven, die gesammelt werden, um sie an die Koblenzer Tafel und das „Mampf“ zu übergeben.

