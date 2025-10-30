Ehre für Mülheim-Kärlicherin Martina Ehrlich mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet Alexander Thieme-Garmann 30.10.2025, 16:00 Uhr

i Martina Ihrlich mit dem Bundesverdienstkreuz für ihr soziales Engagement. Alexander Thieme-Garmann

Vom Bundespräsidenten persönlich hat Martina Ihrlich das Bundesverdienstkreuz erhalten. Die Mülheim-Kärlicherin wurde für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet: 2004 hat sie mit ihrem Mann eine Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern gegründet

Eine besondere Ehre ist Martina Ihrlich zuteilgeworden. Die Mülheim-Kärlicherin hat das Bundesverdienstkreuz erhalten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte ihr den Orden bei einer Feierstunde auf Schloss Burg Namedy. Damit würdigte das Staatsoberhaupt das ehrenamtliche Engagement, das Ihrlich seit mehr als zwei Jahrzehnten eingeht.







