Der bekannte Kampfsportler engagierte sich seit 2024 im Koblenzer Stadtrat in der Fraktion der Freien Wähler. Diese hat er nun verlassen, wie er am Freitag mitteilte – auch gab er einen Ausblick, wie es nun kommunalpolitisch für ihn weiter geht.

Marlon Reinhardt hat die Fraktion der Freien Wähler im Koblenzer Stadtrat verlassen. Das teilte der Kommunalpolitiker, mehrfach titelgekrönte Kickboxer und Vertreter der Sinti-Gemeinde nun in einer Pressemitteilung und über seine Social-Media-Kanäle mit. Im Stadtrat wird der Mittdreißiger weiter aktiv bleiben, betonte er. „Aus Überzeugung und mit dem festen Willen, mich auch künftig für die Menschen in Koblenz einzusetzen“, wie Reinhardt betont, der im vergangenen Jahr in den Stadtrat gewählt wurde. „Fraktionslos, aber nicht orientierungslos.“

Marlon Reinhardt spricht von „intensiver Bedenkzeit“

Die genauen Gründe für seine Entscheidung, der Freie-Wähler-Fraktion den Rücken zu kehren, nennt Reinhardt nicht. Er sprach am Freitag in einem Social-Media-Post von einer „intensiven Bedenkzeit“, nach der er sich entschlossen habe, „die Fraktion der Freien Wähler mit dem heutigen Tag zu verlassen“. Es gebe keinen konkreten Anlass für den Austritt. „Ich möchte künftig unabhängiger agieren und mich noch stärker auf sachorientierte Kommunalpolitik konzentrieren.“

In Richtung seiner ehemaligen Ratsfraktion gibt es freundliche Worte. „Ich danke der Fraktion für die gemeinsame Zeit und wünsche weiterhin viel Erfolg und eine gute Hand für die politischen Entscheidungen in unserer Stadt“, schreibt er.