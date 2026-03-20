Koblenzer Kampfsportstar Marlon Reinhardt: „Hängen Bild von Chuck Norris auf“ Peter Meuer 20.03.2026, 17:57 Uhr

i Der Koblenzer Kampfsportstar Marlon Reinhardt (links) hat mit unserer Redaktion über den Tod von Chuck Norris - für ihn ein Vorbild - gesprochen. Alexej Zepik, Paul Buck/picture alliance/dpa/EPA

Mit unserer Redaktion sprach der Koblenzer Kickbox-Champ Marlon Reinhardt darüber, was den verstorbenen Schauspieler und Kampfsportler Chuck Norris so besonders machte – und wie er in seinem Dojo damit umgehen will, dass eine Legende gegangen ist.

Chuck Norris ist im Alter von 86 Jahre verstorben. Für viele Kampfsportler war der Schauspieler und ehemalige Karateweltmeister ein großes Vorbild – so auch für den Koblenzer Kickboxchampion und Kommunalpolitiker Marlon Reinhardt (35). Im Interview mit unserer Redaktion spricht Reinhardt darüber, was Chuck Norris so besonders machte, was ihn als Kampfsportler auszeichnete und wie er nun in seinem eigenen Dojo mit dem Tod der Legende umgehen will.







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