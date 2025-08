Es ist seinerzeit durchaus ein kleiner politischer Coup für die Freien Wähler gewesen: Als Marlon Reinhardt beschloss, für den Stadtrat zu kandidieren, warf er seinen Hut für die Koblenzer „FW“ in den Ring. Der frühere Kickbox-Weltmeister, Sohn des Sängers Django Reinhardt, Unternehmer, bedeutender Vertreter der Sinti-Gemeinde, zog mit dem Team um Stephan Wefelscheid 2024 in den Wahlkampf. Am Ende hatte man gemeinsam Erfolg. Neben anderen schaffte es Reinhardt in den Stadtrat. Er kam auf rund 6900 Stimmen, die Freien Wähler holten insgesamt respektable 8,8 Prozent und damit fünf Sitze.

Marlon Reinhardt verlässt sein bisheriges Team

Nun hat Marlon Reinhardt zwar nicht das Handtuch geworfen, aber doch zumindest sein bisheriges Team verlassen. Der 34-Jährige teilte zum Wochenende hin mit, dass er dem Stadtrat erhalten bleibe, aber künftig fraktionslos arbeiten werde. In einer Pressemitteilung und Social-Media-Posts blieb er, wie es eben seine Art ist, sportlich und fair – und zunächst auch eher wage, was seine Gründe angeht. Es gebe keinen konkreten Anlass für den Austritt, so Marlon Reinhardt am Freitag. Er dankte den FW-Kollegen im Rat für die gute Zusammenarbeit und erklärte: „Ich möchte künftig unabhängiger agieren und mich noch stärker auf sachorientierte Kommunalpolitik konzentrieren.“

i Marlon Reinhardt will weiter Politik für Koblenz machen. Alexej Zepik

Im Gespräch mit unserer Zeitung hat Marlon Reinhardt nun nachgeschärft, was seine Beweggründe angeht. Zusammengefasst: Ihm ist die Politik im Rat zu ideologisch geprägt, zu parteipolitisch aufgeladen. Er kritisiert vor allem die Lagerbildung im Stadtrat, die dauernden Konflikte zwischen SPD und Grünen einerseits und Christdemokraten andererseits. Es gehe zu oft nur um’s Prinzip, sagt er. Der Debatte um den Umgang mit der AfD gebe man zu viel Raum, statt an der Stelle einfach klar zusammenzustehen und darüber hinaus eine ordentliche Politik für die Koblenzer Bürger zu machen, ihre Probleme zu lösen. „Die AfD ist mir total egal, ich will, dass wir uns für die Belange der Mehrheit der Koblenzer einsetzen.“

CDU zu viel im Fokus der Kritik?

Diese parteipolitischen Fliehkräfte, die auch die Freien Wähler erfasst haben, sind ihm offenbar zu stark geworden. Es nervt Reinhardt, dass die CDU kaum mehr eingebunden werde und häufig im Fokus der Kritik steht. Zwischen den Freien Wählern und den Christdemokraten hatte es zuletzt mehrfach gekriselt. Im Herbst brach sich die Debatte um den städtischen Haushalt Bahn. Die CDU kritisierte diesen als nicht solide (er wurde im ersten Anlauf dann auch nicht genehmigt). Sie lehnte ihn ab. Angenommen wurde er dennoch knapp, mit den Stimmen des linken Lagers und der Freien Wähler. Diese wahrten die Fraktionsdisziplin. Stephan Wefelscheid betonte, man habe Verantwortung für die Stadt übernommen, müsse sie handlungsfähig halten.

Aus kommunalpolitischen Kreisen ist indes im Nachgang zu hören gewesen, nicht jeder Freie Wähler hätte vollumfänglich hinter der Entscheidung und dem Prozess gestanden. Die eigentlich mitunter konservativ bis bürgerlich geprägten Freien Wähler näherten sich in der Folge dennoch in Koblenz an SPD und Grüne an, zumal der CDU-Fraktionschef Stephan Otto seinerseits Wefelscheid heftig und teils persönlich attackierte – ein entsprechendes Interview in unserer Zeitung zerrüttete das Verhältnis der beiden.

Marlon Reinhardt wollte zumindest eines nicht: Dass das Tischtuch zur CDU zerschnitten ist. Man solle im Gespräch bleiben und stehe sich inhaltlich auch oft nahe. Ganz generell kritisiert er aber die heftigen Richtungsstreitereien im Stadtrat. „Dauernd geht es um die Frage: Wer mit wem oder nicht“, fasst Reinhardt zusammen. „Wir kämpfen zu viel um das, was wir nicht wollen, und gegen die anderen, statt für das, was für unsere Stadt und ihre Bürger wichtig ist.“

Situation auf Landesebene

Auch die Situation bei den Freien Wählern auf Landesebene stößt Marlon Reinhardt ungut auf. Freie Wähler wollen eigentlich ein sachorientierter Gegenentwurf zur klassischen Parteienlandschaft sein, aber auch in Rheinland-Pfalz gibt es schon länger einen Parteiableger auf Landesebene, der zuletzt von schweren Machtkämpfen erschüttert wurde.

Was sagt Stephan Wefelscheid dazu? „Wir haben keinen Groll, auch wenn es schade ist, dass er die Stadtratsfraktion verlassen hat“, betont der Koblenzer FW-Partei- und Fraktionschef auf Nachfrage. Für die Koblenzer Freien Wähler ist der Weggang in mehrfacher Hinsicht bitter. Die Fraktion verliert nicht irgendeinen Sitz im Rat, im Gegenteil. Die Freien Wähler an Rhein und Mosel waren durchaus stolz darauf gewesen, der großen Koblenzer Sinti-Gemeinde gemeinsam mit Reinhardt ein Stück weit Gesicht und Gehör in der Kommunalpolitik zu verschaffen.

Erfolgreicher Kampfsportler

Gemeinsam stellte man sich auch im vergangenen Jahr Anfeindungen und feigen Plakatschmierereien im Wahlkampf entgegen, die auch Wefelscheid zum Ziel hatten, der wiederum seinerseits – er ist auch Abgeordneter in Mainz – auf Landesebene für die Belange der Sinti und Roma wirbt. Und auch sonst steht Marlon Reinhardt, nicht zuletzt als respektierter und erfolgreicher Kampfsportler, stellvertretend für Teile der Gesellschaft, die sich sonst vielleicht eher nicht in der klassischen Kommunalpolitik repräsentiert fühlen.

„Wir müssen nun auch erst einmal schauen, ob wir in den Koblenzer Ausschüssen nach Marlon Reinhardts Austritt Sitze verlieren, das muss die Stadtverwaltung noch ausrechnen“, sagt Wefelscheid. Es wird am Ende auch davon abhängen, ob Marlon Reinhardt aus der Partei austritt – was er indes plant, wie er uns gegenüber unserer Zeitung sagt. Wefelscheid fasst noch einmal zusammen: „Es ist schade, dass seine Politik nicht mehr über uns läuft.“

Politik für die Koblenzer will Marlon Reinhardt aber weiterhin machen, das macht er deutlich. „Ich wurde gewählt, ich will und werde mich weiter einsetzen“, betont der 34-Jährige. Er macht sich keine Sorgen, dass er ohne Fraktion kein Gehör mehr findet. „Ich bin gespannt, ob vielleicht nicht sogar mehr Stadträte nun aufstehen und sagen: Leute, wir dürfen uns nicht mehr so viel um uns selbst drehen, wir sind in erster Linie den Bürgerinnen und Bürgern unserer wunderbaren Stadt verpflichtet.“