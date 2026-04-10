Dolce Vita in der Schloßstraße
Markt Squisitissimo bringt italienisches Flair nach Koblenz
Kulinarische Spezialitäten aus Italien bietet der Markt "Squisitissimo" auf der Schloßstraße.
Kulinarische Spezialitäten aus Italien bietet "Squisitissimo" auf der Schloßstraße.
Alexander Thieme-Garmann

Von Südtiroler Schinken bis zu sizilianischen Cannoli: Zwölf Händler aus Italien verwandeln die Koblenzer Schloßstraße bis Montag in eine mediterrane Genussmeile. Neben Kulinarik locken handgefertigte Lederwaren und Schmuck unter freiem Himmel.

Lesezeit 1 Minute
Mediterranen Flair versprüht die Schloßstraße zurzeit: Bis Montag preisen zwölf eigens aus Italien angereiste Händler ihre Waren an. Unter der Bezeichnung „Squisitissimo“ bietet der Markt Gelegenheit, Spezialitäten aus verschiedenen Regionen des Landes kennenzulernen.

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