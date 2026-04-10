Dolce Vita in der Schloßstraße Markt Squisitissimo bringt italienisches Flair nach Koblenz Alexander Thieme-Garmann 10.04.2026, 13:45 Uhr

i Kulinarische Spezialitäten aus Italien bietet "Squisitissimo" auf der Schloßstraße. Alexander Thieme-Garmann

Von Südtiroler Schinken bis zu sizilianischen Cannoli: Zwölf Händler aus Italien verwandeln die Koblenzer Schloßstraße bis Montag in eine mediterrane Genussmeile. Neben Kulinarik locken handgefertigte Lederwaren und Schmuck unter freiem Himmel.

Mediterranen Flair versprüht die Schloßstraße zurzeit: Bis Montag preisen zwölf eigens aus Italien angereiste Händler ihre Waren an. Unter der Bezeichnung „Squisitissimo“ bietet der Markt Gelegenheit, Spezialitäten aus verschiedenen Regionen des Landes kennenzulernen.







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