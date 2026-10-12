Auf Koblenzer Münzplatz Markt der Regionen punktet mit Regionalität Alexander Thieme-Garmann 12.10.2026, 16:00 Uhr

i Jutta Lehnert (3. von links) und ihr Team vom Verein „Frauenzimmer“ waren auch beim Markt der Regionen in Koblenz mit dabei. Alexander Thieme-Garmann

Jetzt dauert es wieder fast ein Jahr, bis der nächste Markt der Regionen in Koblenz stattfindet. Regionalität wird bei dieser Veranstaltung seit jeher großgeschrieben.

Der Veranstalter des Markts der Regionen vom Samstag auf dem Koblenzer Münzplatz zeigt sich zufrieden damit, wie der Markt gelaufen ist. Die Resonanz sei groß gewesen, heißt es von der Lokalen Agenda 21. Ihr Ziel ist es, das Bewusstsein für umweltverträgliche Herstellung, fairen Handel, kurze Transportwege und die Stärkung der regionalen Wirtschaft zu schärfen – der Markt der Regionen ist ein praktischer Auswuchs davon.







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