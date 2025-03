Der regionale Gewürzhersteller Hartkorn hat mit seiner Eigenmarke BioLotta erneut Spendengelder für wohltätige Zwecke gesammelt. Mit dem Abschluss der Kids Support Aktion 2024 hat er nun in einer Pressemitteilung veröffentlicht, wie viel Geld in welche Projekte geflossen ist: So generierte BioLotta insgesamt 35.755 Euro, 15.000 Euro davon sollen an lokale Projekte und Einrichtungen in Koblenz gehen.

i Scheckübergabe an Dr. Anna Rachlitz von Children for a better World e.V. Benedict Christ

Das Konzept hinter der vor fünf Jahren ins Leben gerufenen Marke sieht vor, dass pro verkauftem Produkt 5 bis 50 Cent in einen Fördertopf wandern. „Leider haben nicht alle Kinder die Möglichkeit, in einem so sicheren Zuhause und so gut versorgt aufzuwachsen wie unsere Kinder. Das haben wir sehr klar vor Augen“, erklärt Simone Hartkorn, die gemeinsam mit ihrem Mann Andreas die Marke BioLotta-Gewürze ins Leben gerufen hat, heißt es in der Mitteilung. Man arbeite eng mit dem Verein Children for a better World zusammen, der sich bundesweit für den Kampf gegen Kinderarmut einsetzt.

i Scheckübergabe an Dr. Thomas Nüßlein für den Förderverein Kinderklinik Kemperhof e.V. Rebecca Röder

2024 lag ein Augenmerk auf der Förderung lokaler Initiativen: Der Förderverein Kinderklinik Kemperhof erhielt 10.000 Euro, 5000 Euro gehen an die Spiel- und Lernstube „Im Kreutzchen“. Diese stammen aus der Gesamtförderung von 25.755 Euro für Children for a better World e.V.