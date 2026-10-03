Wenige Monate hätte Mariia noch gebraucht, dann hätte sie ihr Abitur in der Ukraine geschafft. Doch dann kommt der Krieg, und Mariia flieht mit ihrer Familie nach Deutschland. Über ihr Ankommen und Leben in Koblenz hat sie ein Buch geschrieben.
Lesezeit 6 Minuten
Es war ein anstrengender Vormittag: Beim Treffen mit unserer Redaktion in einem Koblenzer Café ist Mariia Yemets ganz schön groggy. Die ersten Tage im neuen Dualen Studium liegen hinter ihr, das sie gerade nach ihrem Abitur in Koblenz begonnen hat. Alles ist neu – wieder einmal.