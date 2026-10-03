21-Jährige schreibt ein Buch Mariia aus der Ukraine ist in Koblenz angekommen Doris Schneider 03.10.2026, 06:00 Uhr

i Vor gut viereinhalb Jahren lebte Mariia Yemets noch mit ihrer Familie im Osten der Ukraine. Dann veränderte der Krieg, den Russland seitdem gegen das Land führt, alles. Die heute 21-Jährige wurde in ein neues Leben geworfen. Denys Yemets

Wenige Monate hätte Mariia noch gebraucht, dann hätte sie ihr Abitur in der Ukraine geschafft. Doch dann kommt der Krieg, und Mariia flieht mit ihrer Familie nach Deutschland. Über ihr Ankommen und Leben in Koblenz hat sie ein Buch geschrieben.

Es war ein anstrengender Vormittag: Beim Treffen mit unserer Redaktion in einem Koblenzer Café ist Mariia Yemets ganz schön groggy. Die ersten Tage im neuen Dualen Studium liegen hinter ihr, das sie gerade nach ihrem Abitur in Koblenz begonnen hat. Alles ist neu – wieder einmal.







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