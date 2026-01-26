Vallendarer Mädchenschule Marienschülerinnen programmieren um die Wette Eva Hornauer

Judith Nick 26.01.2026, 14:30 Uhr

i Die Schülerinnen der Roboter-AG der Marienschule testen ihre Roboter auf dem Spielfeld für den First lego League Wettbewerb. Helma Jung (zweite von links) ist zum zweiten Mal mit dabei. Alexej Zepik

Forschung, Lego und Technik – dafür können sich die Schülerinnen der Roboter-AG an der Schönstätter Marienschule begeistern. Ende der Woche steht ihnen dann der First Lego League Wettbewerbs ins Haus. So haben sich die Mädchen vorbereitet.

„Wie hast du das Programm geschrieben, dass der Roboter an dem richtigen Punkt anhält?“, fragt eine Schülerin ihre Klassenkameradin. „Du musst darauf achten, dass der Startpunkt richtig ist“, antwortet sie. Gespräche wie diese sind nicht unüblich in der Roboter-AG der Schönstätter Marienschule in Vallendar.







