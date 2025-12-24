Marienhausgruppe: So einigte man sich mit der Stadt

Die Stadt Bendorf will das Areal der ehemaligen orthopädischen Fachklinik kaufen – so geht es aus dem Haushalt hervor und so bestätigte es auch der Stadtbürgermeister. Auf Anfrage meldete sich auch der Träger der ehemaligen Klinik.
Im Bendorfer Haushalt 2026 ist es bereits beschlossen: Die Stadt will das Gelände der ehemaligen orthopädischen Fachklinik kaufen – zumindest zeitweise soll das Areal städtisches Eigentum werden. Das eigentliche Ziel der Stadt ist, die Immobilie an einen Investor weiterzuverkaufen, der dann übernimmt und das Gelände entwickelt.