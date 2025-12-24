Klinikgelände Bendorf Marienhausgruppe: So einigte man sich mit der Stadt Eva Hornauer 24.12.2025, 09:00 Uhr

i Geschlossene Pforten seit 2023: Nachdem die orthopädische Fachklinik im Jahr 2020 nach Neuwied zog, hat die ehemalige St. Josef Klinik mehrere Nutzungen erfahren. Stefanie Braun

Die Stadt Bendorf will das Areal der ehemaligen orthopädischen Fachklinik kaufen – so geht es aus dem Haushalt hervor und so bestätigte es auch der Stadtbürgermeister. Auf Anfrage meldete sich auch der Träger der ehemaligen Klinik.

Im Bendorfer Haushalt 2026 ist es bereits beschlossen: Die Stadt will das Gelände der ehemaligen orthopädischen Fachklinik kaufen – zumindest zeitweise soll das Areal städtisches Eigentum werden. Das eigentliche Ziel der Stadt ist, die Immobilie an einen Investor weiterzuverkaufen, der dann übernimmt und das Gelände entwickelt.







