Sexualdelikt in Koblenz: Mann soll sich Kind in Schule sexuell genähert haben
Sexualdelikt in Koblenz
Mann soll sich Kind in Schule sexuell genähert haben
An einer Koblenzer Schule soll ein Mädchen (11) Opfer eines Sexualdeliktes geworden sein, teilt die Polizei mit. In Verdacht steht ein junger Mann (20). Der Mann ist festgenommen worden, er sitzt in Untersuchungshaft. Das sind die Hintergründe.
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An einer Schule in Koblenz hat sich in der vergangenen Woche offenbar ein Sexualdelikt ereignet, wie die Polizei jetzt mitteilt. Ein 20-jähriger Heranwachsender steht laut Polizei im Verdacht, an einem elfjährigen Mädchen sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben.