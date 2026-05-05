Sexualdelikt in Koblenz Mann soll sich Kind in Schule sexuell genähert haben 05.05.2026, 18:18 Uhr

i Ein Mann (20) ist in Koblenz festgenommen worden, der sich an einem Kind vergangen haben soll. Christoph Soeder/dpa. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

An einer Koblenzer Schule soll ein Mädchen (11) Opfer eines Sexualdeliktes geworden sein, teilt die Polizei mit. In Verdacht steht ein junger Mann (20). Der Mann ist festgenommen worden, er sitzt in Untersuchungshaft. Das sind die Hintergründe.

An einer Schule in Koblenz hat sich in der vergangenen Woche offenbar ein Sexualdelikt ereignet, wie die Polizei jetzt mitteilt. Ein 20-jähriger Heranwachsender steht laut Polizei im Verdacht, an einem elfjährigen Mädchen sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben.







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