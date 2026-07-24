Fahrweise „derart gefährlich“ Mann sitzt nach Fluchtfahrt durch Koblenz in U-Haft Matthias Kolk 24.07.2026, 11:01 Uhr

i An der Kreuzung der Roonstraße mit der Emil-Schüller-Straße in der Koblenzer Vorstadt kam es zum Unfall zwischen dem Fluchtauto und einem Motorrad. Dass hierbei niemand schlimmer verletzt wurde, sei laut Staatsanwaltschaft „allein dem Glück“ zu verdanken. Matthias Kolk

Die Staatsanwaltschaft findet deutliche Worte für die Fahrweise, die ein Mann am Mittwoch bei der Flucht vor der Polizei durch Koblenz an den Tag legte. Sie macht deutlich, wie gefährlich das war. Der Beschuldigte sitzt derweil in Untersuchungshaft.

Es hätte so viel schlimmer ausgehen können: Als ein Mann am Mittwochabend mitten durch Koblenz vor der Polizei flüchtete, tat er dies im wahrsten Sinne des Wortes ohne Rücksicht auf Verluste, haben Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz ergeben. Sie äußerte sich auf Nachfrage unserer Redaktion zu dem Vorfall – und was dem Tatverdächtigen nun droht.







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