Mann mit Schusswaffe? Größerer Einsatz in Koblenz

In der Koblenzer Innenstadt soll am Samstagnachmittag ein Mann mit einer Schusswaffe gesehen worden sein. Das löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Ein Mann wurde festgenommen.

Bei der Koblenzer Polizei gingen am Samstagnachmittag mehrere Notrufe ein, wie ein Beamter auf Anfrage unserer Zeitung sagte. Demnach soll in der Clemensstraße am Zentralplatz ein Mann mit einer Schusswaffe gesehen worden sein. Daraufhin gab es einen größeren Polizeieinsatz.

Wie der Beamte weiter mitteilte, konnte der Mann (Mitte 20) identifiziert werden. Er war „deutlich alkoholisiert“, hatte aber weder eine Schusswaffe noch ein Messer bei sich. Er wurde daraufhin festgenommen, weil er einen anderen jungen Mann bedroht, beleidigt und verletzt haben soll.

Der Polizeieinsatz in der Clemensstraße dauerte zwölf Minuten. Da die Polizei aufgrund der Notrufe von einer deutlich höheren Bedrohungslage ausging, wurden mehr Kräfte eingesetzt. Wie viele genau, wollte der Beamte unserer Zeitung aus „einsatztaktischen Gründen“ nicht sagen.