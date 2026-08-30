Tat in Koblenzer Altstadt 
Mann mit mehreren Messerstichen verletzt
Am Koblenzer Münzplatz ist ein Mann mit mehreren Messerstichen verletzt worden.
Am Koblenzer Münzplatz ist ein Mann mit mehreren Messerstichen verletzt worden.
Matthias Kolk (Archiv). Matthias Kolk

Es begann mit einem Streit und endete mit einer gefährlichen Attacke: In der Koblenzer Altstadt ist ein Mann mit mehreren Messerstichen verletzt worden. Zuvor hatten sich 15 Personen gegenübergestanden. Der Tatverdächtige ist geflüchtet. 

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Es war am Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr, als am Münzplatz in der Koblenzer Altstadt zwei Personengruppen aneinandergerieten. Der Streit eskalierte, ein Mann zog ein Messer und stach einem anderen mehrfach ins Bein. Was laut Polizei bislang bekannt ist.
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