Schockmoment in Bendorf: Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, kam es in einer Moschee in der Concordiastraße zu einem Polizeieinsatz. Demnach betrat ein 30-Jähriger mit zwei Messern bewaffnet gegen 18.50 Uhr den Gebetsraum. Zu dem Zeitpunkt waren nur wenige Besucher dort.

Was dann genau geschah, schreibt die Polizei in einer Erstmeldung, bedürfe noch weiterer Aufklärung. Offensichtlich konnte der Mann durch die Anwesenden so weit beschwichtigt werden, dass er die Waffen freiwillig herausgab. Als die Polizeibeamten eintrafen, konnten sie ihn unbewaffnet vor der Moschee in Gewahrsam nehmen. Es wurde niemand verletzt.

Bereits am Dienstagabend hieß es, dass man nicht von einem extremistischen oder religiösen Motiv ausgehe. „Vielmehr dürfte eine persönliche Motivlage der Auslöser gewesen sein“, heißt es seitens der Polizei. Die Kriminaldirektion hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bürgermeister lobt Moscheebesucher

Stadtbürgermeister Christoph Mohr (SPD) hat nach einer Ausschusssitzung von dem Vorfall erfahren. Von der Polizei erfährt er schnell, dass die Lage unter Kontrolle ist, keine Terrorgefahr oder sonstige Gefährdung für die Bevölkerung besteht. Bereits am Abend teilte Mohr über seinen Instagramkanal zum einen den Sachstand, um Debatten sofort entgegenzutreten, und zum anderen einen großen Dank an die Moscheebesucher, die die Person beschwichtigen konnten. Dies möchte er noch in einem persönlichen Gespräch wiederholen, sagte er gegenüber unserer Zeitung: Ein Lob spricht er an alle Beteiligten aus, die auf den Beschuldigten eingewirkt haben, sodass keine physische Gewalt entstanden sei. Ein weiteres Vorgehen hält der SPD-Mann für nicht nötig, da keine weitere Gefährdung bestehe.