Großeinsatz in Koblenz Mann ist nach Verpuffung in Mehrfamilienhaus gestorben 13.02.2025, 09:01 Uhr

i Am Mittwochmittag sieht man die Folgen der Verpuffung am Mietshaus in der Moselweißer Straße. Doris Schneider

Einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften gab es am Mittwochmittag in Koblenz. Ein 28-jähriger Bewohner der Wohnung, in der es eine Verpuffung gab und die daraufhin ausbrannte, hat das Unglück nicht überlebt. Die Polizei gibt neueste Infos.

Der 28-Jährige, der nach einem großen Feuerwehr- und Polizeieinsatz am Mittwochmittag schwer verletzt aus seiner Wohnung im Koblenzer Stadtteil Rauental geborgen wurde, ist gestorben. Das teilt die Polizei am Donnerstagmorgen mit. „Die Ermittlungen der Kriminaldirektion Koblenz dauern an.

