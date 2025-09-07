Der Unfall kostete ihn mehr, als ein kaputtes Auto: Die Unfallaufnahme der Polizei kam einem Mann in Bendorf ziemlich ungelegen – wurde er doch per Haftbefehl gesucht.

Der Polizei Bendorf wurde am Freitag gegen 22.10 Uhr ein Unfall in der Rheinstraße (B42) in Vallendar gemeldet. Beteiligt seien ein Motorrad und ein Auto, hieß es.

Ein Zeuge gab an, dass ein 16-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Mayen-Koblenz die B42 aus Fahrtrichtung Koblenz mit überhöhter Geschwindigkeit befahren habe. In der Ortslage Vallendar sei der weitere Unfallbeteiligte, ein 25-jähriger Autofahrer, aus einer Einfahrt auf die B42 abgebogen. Hierbei kollidierte der Motorradfahrer frontal mit dem Wagen.

Motorradfahrer wurde schwer verletzt

Der Kradfahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, teilt die Polizei mit. Im Verlauf der Unfallaufnahme musste die B42 voll gesperrt werden. Neben der Polizei Bendorf waren der Rettungsdienst sowie ein Notarzt im Einsatz.

Kurios: Im Rahmen der Personenüberprüfung des 25-jährigen Autofahrers stellten die Beamten fest, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde festgenommen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Es wurden Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.