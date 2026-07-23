Der Kontrolle entzogen, vor der Polizei geflüchtet, Unfall mit einer Motorradfahrerin und noch mehr: Ein Mann hat am Mittwoch in Koblenz eine Verfolgungsjagd ausgelöst. Die Polizei ermittelt „wegen einer Vielzahl an Straftaten“.
Lesezeit 2 Minuten
Selbst ein Unfall mit einer Motorradfahrerin hat einen Mann in Koblenz nicht davon abgehalten, in seinem Auto weiter vor der Polizei zu flüchten. Am Mittwoch war er der Grund für eine Verfolgungsjagd mitten durch die Stadt.Angefangen hatte alles im Bereich des Hauptbahnhofs, wie die Polizei in einer Pressemeldung ausführt.