Munitionsfunde in Koblenz Mann findet Granate in Pfaffendorfer Alexander Thieme-Garmann 10.09.2026, 08:45 Uhr

i Der Fund der Gewehrgranate geschah am Rheinufer auf Höhe der Grundschule Pfaffendorf. Alexander Thieme-Garmann

Aus dem Zweiten Weltkrieg gibt der Rhein derzeit Munitionsfunde frei, weil Niedrigwasser herrscht. Im Koblenzer Stadtteil Pfaffendorf hat ein Mann eine Granate im Wasser entdeckt. Wie weiter damit vorgegangen wird, berichtet die Wasserschutzpolizei.

Aufgrund der extremen Sommerhitze, die aktuell noch anhält, führen Flüsse wie Rhein und Mosel nach wie vor Niedrigwasser. Eine der Folgen des ausbleibenden Regens: Das Flussbett wird außergewöhnlich weit offengelegt, wodurch in Koblenz immer wieder Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wird.







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