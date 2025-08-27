Nächtlicher Angriff auf Grünen-Büro in Koblenz: Ein Mann hat auf Scheiben eingeschlagen, versuchte einzudringen und wurde in der Folge festgenommen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Was bisher bekannt ist.

Ein Mann hat in der Nacht auf Mittwoch das Büro der Koblenzer Grünen in der Hohenzollernstraße attackiert und Scheiben an der Glasfassade und der Eingangstür mit einem harten Gegenstand beschädigt. Es sei zu einem versuchten Einbruch „in unser Parteibüro“ gekommen, heißt es vonseiten der Partei. Die Räumlichkeiten dienen auch als Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Carl Bernhard von Heusinger. Der Täter sei von der Polizei festgenommen worden, heißt es weiter. Gegenüber unserer Redaktion bestätigt die Polizei den Vorgang, die Kriminaldirektion ermittelt.

Angriffe sind nichts Neues

Konkrete Hinweise auf einen politischen Hintergrund liegen derzeit nicht vor. „Alles Weitere wird sich durch die Ermittlungen ergeben“, so die Partei. Für die Koblenzer Grünen sind Angriffe auf ihre Infrastruktur allerdings nichts Neues. In der Vergangenheit gab es wiederholt Schmierereien und einen Angriff mit Buttersäure. „Wir verurteilen jede Form von Gewalt. Demokratie lebt vom Austausch von Argumenten“, so die Grünen.