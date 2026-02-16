Karneval in Koblenz Manege frei – für die Horchheimer Narretei 16.02.2026, 12:55 Uhr

i Die Sitzungen des Horchheimer Carnevalvereins waren auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Maria Keßelheim

„Manege frei – für Hoschems Narretei“: Unter diesem Motto standen in diesem Jahr die zwei Sitzungen des Horchheimer Carnevalvereins (HCV). Sie boten ein buntes Programm voller Überraschungen und mitreißenden Darbietungen.

Die Sitzung des Horchheimer Carnevalvereins (HCV) wurde von Präsident Christoph Poth eröffnet, der als Clown mit einer frechen Handpuppe das Publikum begrüßte. Die Puppe sorgte für viele Lacher, während Poth sie immer wieder bremsen musste. Nach diesem humorvollen Einstieg wurde die Manege für zahlreiche Aktive freigegeben, die als Akrobaten, Einradfahrer und Stelzenläufer auf die Bühne traten.







