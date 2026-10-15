Großes Kaufhaus in Koblenz Manche Waren stehen bei Galeria hinter Absperrband Doris Schneider 15.10.2026, 13:36 Uhr

i Die große Filiale von Galeria in der Koblenzer Löhrstraße steht wie alle anderen auf wackligem Boden. Das Unternehmen hat wieder Insolvenz angemeldet. Doris Schneider

Mit Rabattaktionen bis 25 Prozent auf alles für Besitzer einer Kundenkarte wirbt Galeria in der Koblenzer Löhrstraße um Kunden. Gleichzeitig sind in dem Kaufhaus bestimmte Waren nur hinter Absperrband zu sehen. Gucken erlaubt, kaufen verboten. Warum?

„Diese Marke steht vorübergehend nicht zum Verkauf“ steht schwarz auf weiß an einem Regal im Untergeschoss der Koblenzer Galeria-Filiale, auf dem Bestecke, ein paar Pfannen und Töpfe angeordnet sind. „Wir arbeiten daran, diese schnellstmöglich wieder anbieten zu können.







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