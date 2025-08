„Manche Diagnosen kann man in so Ländern nicht stellen“

Martin Laur schätzt, was er als Arzt in Koblenz hat, um Menschen zu helfen – weil er weiß, wie es ist, helfen zu wollen, aber nicht zu können. Seine Einsätze im Ausland haben ihn geprägt. Wer ihm hierzulande zuhört, könnte ganz neu dankbar werden.

Martin Laur weiß, was es bedeutet, Hausarzt mit sehr beschränkten medizinischen Mitteln zu sein. Neunmal war der Facharzt aus der Kinderklinik des Kemperhofs für die Organisation German Doctors ehrenamtlich im Ausland unterwegs, um Menschen zu versorgen, die sich einen Arztbesuch nicht leisten könnten. Zuletzt reiste er für sechs Wochen nach Bangladesch, in die Arbeiterviertel der riesigen Textilfabriken.

Im Interview spricht Laur über seine Arbeit in Bangladesch, darüber, wie schnell Menschenleben bedroht sind, wenn die Behandlung eingeschränkt ist und wie seine Reisen den Blick auf das eigene Gesundheitssystem verändert haben.

Herr Laur, ich habe eben nachgeschaut: Das T-Shirt, das ich trage, wurde in Bangladesch hergestellt. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Patienten behandelt haben, die in einer der Fabriken arbeiten, aus der es stammt?

Das könnte sein, Textilarbeiter habe ich in Bangladesch täglich behandelt. Im Norden von Dhaka, wo ich unterwegs war, liegt das Zentrum der Textilverarbeitung. Die Außenbezirke dieser Riesenstadt sind seit den 1980ern um die Fabriken chaotisch herum gewachsen. Die Gassen sind sehr eng und waren in meiner Zeit dort immer wieder überflutet, wenn am Kanalsystem gebaut wurde. Da fahren Lkw lang, die gerade so durchpassen, ansonsten viele Rikschas.

i Immer wieder waren die engen Straßen in Dhaka wegen Kanalbauarbeiten überflutet, als Martin Laur dort im Einsatz war. Martin Laur

Wie leben die Menschen in den Vierteln, wo Sie im Einsatz waren?

Sie wohnen oft in Baracken oder Wellblechhütten. Lange Schuppen sind in kleine Parteien von vielleicht 10 bis 15 Quadratmetern aufgeteilt, es gibt Gemeinschaftsplätze mit Tonöfen und eine gemeinsame Toilette. Die Ärmsten besitzen eigentlich nichts, vielleicht ein bisschen Brennholz, ein paar Folien und Decken.

Man lebt hier mehr auf den Straßen als in der eigenen Wohnung. Auf denen ist es oft dreckig. Immer wieder sieht man, dass Müll verbrannt wird. Selbst mitten in der Stadt findet man Viehzüchter. Viele sind Fischer, andere Bäcker. Es gibt viele Märkte und Basare, wo Menschen handeln und verkaufen – leider auch frei käufliche Antibiotika und Medikamente. Das muss man sehr kritisch sehen. Man kann da alles kriegen, wofür man bei uns ein Rezept braucht.

Rezept ist ein gutes Stichwort. Wie haben Sie als Arzt vor Ort gewirkt?

Im Grunde ist das in Bangladesch ein Hausarztprojekt. Wir wollen die Primärversorgung von Menschen sicherstellen. In dem Land gibt es zwar ein öffentliches Gesundheitssystem, das kostet aber viel Geld. Kostenfrei sind nur die Standardimpfungen für Säuglinge, alles andere muss aus der privaten Kasse bezahlt werden.

Die Stationen, auf denen wir arbeiten, sind vergleichbar mit einer Arztpraxis in Deutschland. Menschen kommen mit üblichen hausärztlichen Fragen zu uns, viele Schwangere sind dabei und Mütter mit Kindern. Häufig geht es um Infektionskrankheiten, es gibt viele chronisch Kranke, das ist auch ähnlich wie bei uns. Man hat allerdings nur wenige Dinge, die man diagnostisch vor Ort machen kann.

i Martin Laur ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin am Kemperhof in Koblenz. Neunmal war er für German Doctors bereits als Arzt im Ausland im Einsatz. Matthias Kolk

Bedeutet, Sie arbeiten dort mit einer vergleichsweise beschränkten Ausstattung. Wie beeinflusst das die Arbeit als Arzt?

Man lernt, dass man sich auf seine ersten Eindrücke verlassen muss. In Deutschland wird man sich bei einer Diagnose immer absichern und sie durch andere Methoden bestätigen wollen. Das geht mit limitierten Mitteln nicht. Schwierig wird es auch, wenn Patienten ins Krankenhaus müssen. Die Geburt ist immer noch ein Risiko für Kind und Mutter. Man versucht, alle Entbindungen stationär zu machen. Das lässt sich alles organisieren. Nur mit der Bezahlung muss man dann immer sehen und von Fall zu Fall entscheiden, wie viel die Organisation beisteuern kann oder muss.

Als Arzt haben Sie ohnehin viel zu tun. Warum machen Sie diese Arbeitseinsätze in Ihrer Freizeit?

Ich mache das einfach gerne. Mir war schon bei meiner Immatrikulation damals fürs Studium klar, dass ich meinen Beruf als Arzt nicht nur in Deutschland ausüben will. Außerdem interessiert mich die Medizin in anderen Gefilden, gerade die Tropenmedizin. Da habe ich in den Projekten viel gelernt und gesehen, was ich bei uns nie sehen würde. Ich war in den letzten zwölf Jahren neunmal für German Doctors unterwegs. Der Großteil von meinem letzten Einsatz in Bangladesch war unbezahlter Urlaub. Wenn man das öfter macht, braucht man natürlich auch seinen normalen Jahresurlaub.

i Zu Martin Laurs Patienten in Bangladesch gehörten auch die ganz kleinen. Shapon

Sie waren nicht nur in Bangladesch, sondern zum Beispiel auch in Kenia oder Sierra Leone im Einsatz und haben sicher auch schlimme Momente erlebt. Gibt es Erlebnisse, die Sie noch heute begleiten?

Ja, das sind die Kinder, die verstorben sind. Ich kann mich an ein Schulmädchen in Sierra Leone erinnern. Sie war vielleicht sieben oder acht Jahre alt und hatte zerebrale Malaria. Irgendwann hat sie einfach aufgehört zu atmen. Bei uns hätte man sie intubieren und künstlich beatmen können. Aber so weit kommt man in einem Land wie Sierra Leone nicht. Es gibt Diagnosen, die kann man in solchen Ländern nicht stellen, weil man die Möglichkeiten dazu nicht hat. Und man kann nicht alles behandeln.

Hat das Ihren Blick auf unser Gesundheitssystem verändert?

Unbedingt. Ich bin schon sehr froh, wenn ich von einem Einsatz zurückkomme und bei uns so viele Möglichkeiten vorfinde. Ich weiß vor allem das 24-Stunden-Labor zu schätzen. Trotz all der Wartezeiten, die wir heute haben, ist es doch so, dass wir im Notfall bei uns akute Fälle gut versorgen können, auf jeden Fall besser als in manch anderen Ländern. Wenn man in Sierra Leone irgendwo auf dem Dorf wohnt und für einen Kaiserschnitt drei Stunden auf dem Motorrad über eine mit Schlaglöchern übersäte Piste zum nächsten Ort fahren muss, dann ist das etwas ganz anderes als bei uns. In solchen Ländern kann schon eine Blinddarmentzündung zu einem lebensbedrohlichen Ereignis werden.

Wie würden Sie generell den Zustand unseres Gesundheitssystems beschreiben?

Unser Gesundheitssystem ist teuer. Und es wird zum Teil überstrapaziert, wo es vielleicht gar nicht sein müsste, weil Menschen es verstopfen, die nicht unbedingt zum Arzt gehen müssten. Aber wenn ich von den Auslandseinsätzen zurückkomme, bin ich froh, dass es so ist, wie es ist. Die Vorteile überwiegen einfach.

Vom Schreiner zum Kinderarzt

Martin Laur ist 63 Jahre alt und wohnt in Koblenz. Der gebürtige Allgäuer (Immenstadt) ist ausgebildeter Schreiner und erst auf dem zweiten Bildungsweg Arzt geworden. Studiert hat er unter anderem in Berlin, „München war damals schon unbezahlbar“, sagt er. Im Kemperhof arbeitet Martin Laur als Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Neonatologie, Intensivmedizin und Pädiatrische Pneumologie. Laur sagt dazu: „Die Kinderheilkunde ist etwas, das ich aus vielen Gründen mag, zum Beispiel, weil die Spezialisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie in andern Bereichen in der Medizin.“