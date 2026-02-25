Betriebsversammlung ín Koblenz Manager freigestellt: ZF-Betriebsrat will Antworten Peter Meuer 25.02.2026, 12:02 Uhr

i ZF in der Carl-Später-Straße in Koblenz-Kesselheim: Wie geht es am Standort weiter? Ingo Beller

Noch immer ist die Lage bei ZF in Koblenz komplex. Der Betriebsrat erhofft sich nun Antworten auf drängende Fragen: Wie sieht die Zukunft aus? Und: Wie geht es in der Geschäftsführung weiter, nachdem ein Manager überraschend freigestellt wurde?

Am Donnerstag, 26. Februar, kommen die Mitarbeiter des Automobilzulieferers ZF in Koblenz zu einer Betriebsversammlung zusammen. Nach Informationen unserer Redaktion hat der Betriebsrat Fragen an die Unternehmensleitung gerichtet, zu denen man sich Antworten wünscht.







