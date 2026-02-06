Politische Kultur in Koblenz Man darf das Plakat-Thema ruhig mal höher hängen Peter Meuer 06.02.2026, 08:31 Uhr

Die Uhrzeit in Sachen Plakatierung zur Landtagswahl so kurzfristig zu verlegen, war alles andere als ideal, meint unser Autor. Übrigens nicht wegen der Wirkmacht höher hängender Plakate – sondern mit Blick auf politische Kultur und Fair Play.

Es sind doch nur anderthalb Stunden, und einen großen Unterschied macht es am Ende nicht, oder? So kann man argumentieren in Sachen Plakatierungs-Uhrzeit in Koblenz. Aber das trifft nicht den Kern des Problems. Die Causa hat nämlich auch mit politischer Kultur und Fair Play zu tun und im Übrigen mit einem achtsamen Blick auf die ehrenamtlichen Wahlhelfer und ihren Terminplan.







