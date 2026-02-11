Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living: Wohnungskäufer bangen um Anzahlung Jan Lindner 11.02.2026, 14:00 Uhr

i Auf der Koblenzer Karthause ist das Luxusbauprojekt Maiblick Living geplant (unten rechts). Rhein-Zeitung

Toller Ausblick, exklusive Ausstattung: Das Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living sollte für einige der perfekte Alterssitz werden. Hier schildern zwei Wohnungskäufer, wie sehr sie um ihre Anzahlung im sechsstelligen Euro-Bereich bangen.

Die Bauarbeiten ruhen seit Mitte Juli 2025, Anfang Dezember wurde der Baukran abtransportiert. Steht das Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living damit endgültig vor dem Aus? Bauträger und Baufirma schweigen sich zu dieser Frage beharrlich aus. Gegenüber unserer Zeitung berichtet nun ein Wohnungskäufer, der eine Anzahlung im sechsstelligen Euro-Bereich geleistet hat, wie er die Lage erlebt.







