Koblenzer Luxusbauprojekt
Maiblick Living: Wann gehen die Arbeiten weiter?
Die Baugrube auf der Koblenzer Karthause, wo eigentlich das Luxusbauprojekt Maiblick Living entstehen soll.
Die Baugrube auf der Koblenzer Karthause, wo eigentlich das Luxusbauprojekt Maiblick Living entstehen soll.
Rhein-Zeitung

Ende April hatte es mit dem Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living weitergehen sollen. Ende Juni ruht die Baustelle weiter vor sich hin. Wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Das sagt der Bauträger dazu.

Lesezeit 2 Minuten
Anfang April keimte bei manchen Wohnungskäufern des Koblenzer Luxusbauprojekts Maiblick Living vielleicht ein Fünkchen Hoffnung auf. In einem Schreiben an die Käufer kündigte ein Verantwortlicher des Bauträgers aus Berlin an, dass die Arbeiten Ende April fortgesetzt würden.

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