Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living: Wäre ein kleinerer Kran eine Option? 14.10.2025, 18:00 Uhr

i Auf der Koblenzer Karthause sind zwei Mehrfamilienhäuser geplant (im Bild rechts unten). Doch die Arbeiten ruhen seit Mitte Juli. Im Hintergrund ist die Sportanlage Schmitzers Wiese zu sehen. Rhein-Zeitung

Die Arbeiten am Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living ruhen seit knapp drei Monaten. Der Bauträger prüft derzeit, ob ein kleinerer Baukran zum Einsatz kommen könnte. Derweil gibt es weitere Aufregung um den aktuellen Kran.

Es ist wohl eher selten, dass derart viele Akteure außerhalb von Planern, Behörden und Baufirmen dauerhaft in ein Bauprojekt involviert sind wie bei Maiblick Living im Koblenzer Stadtteil Karthause. Neben Aufsichtsbehörden sind dies verschiedene Gerichte und Anwaltskanzleien.







