Die Arbeiten am Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living ruhen seit knapp drei Monaten. Der Bauträger prüft derzeit, ob ein kleinerer Baukran zum Einsatz kommen könnte. Derweil gibt es weitere Aufregung um den aktuellen Kran.
Es ist wohl eher selten, dass derart viele Akteure außerhalb von Planern, Behörden und Baufirmen dauerhaft in ein Bauprojekt involviert sind wie bei Maiblick Living im Koblenzer Stadtteil Karthause. Neben Aufsichtsbehörden sind dies verschiedene Gerichte und Anwaltskanzleien.