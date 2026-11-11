Koblenzer Luxusbauprojekt
Maiblick Living: Vor Gericht geht der Streit weiter
Das geplante Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living ist weiterhin Thema vor Gericht.
Das geplante Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living ist weiterhin Thema vor Gericht.
Rhein-Zeitung

Jetzt ist auch der zweite Baukran wieder weg. Auf der Baustelle des geplanten Koblenzer Luxusbauprojekts Maiblick Living geht es weiter nicht voran. Dafür ist das Vorhaben weiter Gegenstand eines Streits vor Gericht. 

Lesezeit 2 Minuten
Ist die Baugenehmigung des geplanten Koblenzer Luxusbauprojekts Maiblick Living rechtmäßig? Während Bauträger und Stadtverwaltung diese Frage mit Ja beantworten, kommt ein Anwohner der Baustelle auf der Karthause zu einem anderen Schluss. Zur Klärung ist seit Anfang Juni 2026 ein Hauptsacheverfahren beim Koblenzer Verwaltungsgericht (VG) anhängig.
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