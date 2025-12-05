Koblenzer Luxus-Wohnprojekt Maiblick Living: Transportiert Baufirma Material ab? Jan Lindner 05.12.2025, 11:04 Uhr

i Auf der Baustelle des Koblenzer Luxusbauprojekts wird Baumaterial verladen und danach offenbar abtransportiert. Rhein-Zeitung

Auf der Baustelle des Koblenzer Luxusbauprojekts Maiblick Living wurden viele Monate keine Bauarbeiter gesehen. Nun sind mehrere Pritschenwagen vorgefahren. Offenbar transportiert die Baufirma Material ab. Ein Zeichen für das Aus von Maiblick Living?

Auf Fotos sind mehrere Pritschenwagen zu sehen. Ein Radlader, ein Kran auf einem Lkw, mehrere Bauarbeiter, die Baumaterial verladen und Container befüllen. Werden die Arbeiten am Luxusbauprojekt Maiblick Living auf der Koblenzer Karthause etwa wieder aufgenommen oder sollen den Winter über ruhen?







