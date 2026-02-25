Koblenzer Luxusbauprojekt 
Maiblick Living: Nachbar lässt Stadt abblitzen 
Im Koblenzer Stadtteil Karthause sollten zwei Mehrfamilienhäuser gebaut werden.
Mirco Klein

Für einige Menschen sollte Maiblick Living der Alterssitz werden. Doch aus dem Koblenzer Luxusbauprojekt wird wohl nichts mehr. Besonders ein Nachbar wehrt sich weiter hartnäckig – und hat jetzt die Stadt abblitzen lassen. 

Lesezeit 2 Minuten
Das Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living wird wohl niemals gebaut werden. Potenzielle Wohnungseigentümer haben nach Informationen unserer Zeitung wohl insgesamt rund 1 Million Euro angezahlt. Das Geld dürfte verloren sein. Besonders ein Nachbar des Grundstücks auf der Karthause wehrt sich weiter hartnäckig gegen die geplanten zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 21 Wohnungen.

