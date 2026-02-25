Für einige Menschen sollte Maiblick Living der Alterssitz werden. Doch aus dem Koblenzer Luxusbauprojekt wird wohl nichts mehr. Besonders ein Nachbar wehrt sich weiter hartnäckig – und hat jetzt die Stadt abblitzen lassen.
Das Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living wird wohl niemals gebaut werden. Potenzielle Wohnungseigentümer haben nach Informationen unserer Zeitung wohl insgesamt rund 1 Million Euro angezahlt. Das Geld dürfte verloren sein. Besonders ein Nachbar des Grundstücks auf der Karthause wehrt sich weiter hartnäckig gegen die geplanten zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 21 Wohnungen.