Auf der Koblenzer Karthause soll das Luxusbauprojekt Maiblick Living entstehen. Besonders ein Nachbar wehrt sich seit Monaten juristisch dagegen. Jetzt wies auch das Oberverwaltungsgericht einen Eilantrag ab. Doch der Nachbar gibt nicht auf.
21 Eigentumswohnungen, zweigeschossige Tiefgarage, mit (teils eingeschränkter) Sicht auf Mosel und Weinberge: Das soll das Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living werden. Doch seit einem halben Jahr ruhen die Arbeiten. Warum, dazu äußern sich Bauträger sowie Baufirma gegenüber unserer Zeitung seit Wochen nicht.