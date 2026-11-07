Koblenzer Luxusbauprojekt
Maiblick Living: Mobiler Baukran ist schon wieder weg
Mit diesem Baukrank sollte es beim Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living endlich vorangehen. Doch der Kran ist nun wieder we
Mit diesem Baukrank sollte es beim Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living endlich vorangehen. Doch der Kran ist nun wieder weg (Archivfoto).
Rhein-Zeitung

Beim Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living hakt es weiter. Ein mobiler Baukran wurde inzwischen wieder abtransportiert. Der Berliner Bauträger muss erneut Fristen einkassieren. Und bei einigen Käufern schwindet die Hoffnung weiter. 

Lesezeit 3 Minuten
Mitte Juli noch gab sich eine Sprecherin der Capella Real Estate GmbH aus Berlin zuversichtlich. Zum geplanten Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living teilte die Vertreterin des Projektentwicklers auf Anfrage unserer Redaktion mit: „ Die Fertigstellung des Rohbaus ist derzeit für Januar 2027 vorgesehen.
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