Beim Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living hakt es weiter. Ein mobiler Baukran wurde inzwischen wieder abtransportiert. Der Berliner Bauträger muss erneut Fristen einkassieren. Und bei einigen Käufern schwindet die Hoffnung weiter.
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Mitte Juli noch gab sich eine Sprecherin der Capella Real Estate GmbH aus Berlin zuversichtlich. Zum geplanten Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living teilte die Vertreterin des Projektentwicklers auf Anfrage unserer Redaktion mit: „ Die Fertigstellung des Rohbaus ist derzeit für Januar 2027 vorgesehen.