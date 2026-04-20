Ärger um Luxusbauprojekt Maiblick Living: Langes Warten auf die Stadt Koblenz Jan Lindner 20.04.2026, 12:44 Uhr

i Auf der Koblenzer Karthause sollen zwei Mehrfamilienhäuser mit 21 Eigentumswohnungen entstehen. Jan Lindner

Der Ärger um das Grundstück zum Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living dauert an – schon mehr als fünf Jahre. So lange wartet ein Nachbar, dass die Stadt über seine Widersprüche entscheidet. Die bezeichnet den Zeitraum selbst als „ungewöhnlich“.

Einst im Jahr 2015 gab es den Plan, dass auf der Koblenzer Karthause 36 Eigentumswohnungen gebaut werden. Dort, auf dem Grundstück in Hanglage mit Blick auf die Mosel, wo einst das Hotel Bastian stand und nun eine Baugrube ist, weil die Arbeiten zum Luxusbauprojekt Maiblick Living nicht vorangehen (21 Eigentumswohnungen in zwei Häusern, zweigeschossige Tiefgarage).







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