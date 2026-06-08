Koblenzer Luxusbauprojekt
Maiblick Living: Ist geplante Tiefgarage unzulässig?
Das Luxusbauprojekt Maiblick Living mit 21 Wohneinheiten ist auf der Koblenzer Karthause geplant.
Das Luxusbauprojekt Maiblick Living mit 21 Wohneinheiten ist auf der Koblenzer Karthause geplant.
Rhein-Zeitung

Das Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living beschäftigt mehrere Gerichte, Anwälte, Nachbarn, Baufirmen und Wohnungskäufer. Dabei steht nicht mal das Fundament. Nun stellt sich die Frage: Darf die geplante Tiefgarage gar nicht gebaut werden?

Lesezeit 2 Minuten
Tolle Hanglage mit Blick auf die Moselweinberge, 21 exklusive Eigentumswohnungen, zweigeschossige Tiefgarage: Das ist ganz kurz umrissen das Bauprojekt Maiblick Living auf der Koblenzer Karthause. Die Arbeiten ruhen seit einem knappen Jahr, Wohnungskäufer bangen um ihre Anzahlung, und jetzt stellt sich auch noch die Frage, ob die Tiefgarage überhaupt wie geplant gebaut werden darf.

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