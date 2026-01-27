Koblenzer Luxusbauprojekt
Maiblick Living: Homepage ist jetzt abgeschaltet
Bleibt vom Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living nur eine Baugrube übrig? Anwohner hatten diese Szene nachgestellt, um zu zeigen, wie schmal der Zufahrtsweg ist.
Vor Gericht haben die Projektverantwortlichen des Koblenzer Luxusbauprojekts Maiblick Living kürzlich einen Teilsieg errungen. Fast zeitgleich aber wurde die Internetseite des ambitionierten Vorhabens abgeschaltet. Ist das nun das endgültige Aus?

Seit Monaten ist mehr als fraglich, ob das Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living gebaut wird. Die Arbeiten ruhen seit Juli 2025, der Baukran wurde im Dezember abgebaut. Nun wurde auch die Homepage abgeschaltet.Unter der Internetadresse maiblick-living.

