Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living: Homepage einige Tage abgeschaltet Jan Lindner 27.01.2026, 16:23 Uhr

i Bleibt vom Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living nur eine Baugrube übrig? Anwohner hatten diese Szene nachgestellt, um zu zeigen, wie schmal der Zufahrtsweg ist. Rhein-Zeitung

Vor Gericht haben die Projektverantwortlichen des Koblenzer Luxusbauprojekts Maiblick Living kürzlich einen Teilsieg errungen. Fast zeitgleich wurde die Internetseite des Vorhabens abgeschaltet. Ein paar Tage später ist sie wieder online.

Seit Monaten ist mehr als fraglich, ob das Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living gebaut wird. Die Arbeiten ruhen seit Juli 2025, der Baukran wurde im Dezember abgebaut. Nun wurde auch die Homepage abgeschaltet. Zumindest für ein paar Tage.Unter der Internetadresse maiblick-living.







Artikel teilen

Artikel teilen