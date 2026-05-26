Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living: Gehen Bauarbeiten bald weiter? Jan Lindner 26.05.2026, 11:25 Uhr

i Auf der Koblenzer Karthause ist das Luxusbauprojekt Maiblick Living geplant (auf dieser Archivaufnahme rechts unten zu sehen). Rhein-Zeitung

Die Arbeiten zum Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living sollen in den nächsten Wochen fortgesetzt werden. Das kündigt jedenfalls der Berliner Bauträger an. Der Ärger um das ambitionierte Vorhaben dürfte weitergehen.

Nun soll also die Green City Group GmbH übernehmen. Die Baufirma aus Bad Vilbel soll das Luxusbauprojekt Maiblick Living auf der Koblenzer Karthause realisieren. Das zumindest kündigt der Berliner Projektentwickler auf Anfrage unserer Redaktion an. Auf der Baustelle ist seit zehn Monaten nicht mehr viel passiert – nur der Baukran, mit dem der Ärger begann, wurde abgebaut.







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