Nachbar verklagt Stadt Koblenz
Maiblick Living: Das Warten auf ein Gerichtsurteil
Das Luxusbauprojekt Maiblick Living auf der Koblenzer Karthause ist ins Stocken geraten. Auf dem Bild vom 15. Oktober steht der Ausleger des Baukrans über den Nachbarhäusern.
Rhein-Zeitung

Wie geht es weiter mit dem Luxusbauprojekt Maiblick Living auf der Koblenzer Karthause? Derzeit warten alle Beteiligten auf ein Gerichtsurteil. Je nach Ausgang könnten die Arbeiten fortgesetzt werden – zumindest in der Theorie.

Die Lage rund um das Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living auf der Karthause ist sehr verfahren, um nicht zu sagen: festgefahren. Die Arbeiten ruhen seit bald drei Monaten. Es scheint derzeit fraglich, ob die beiden Mehrfamilienhäuser mit 21 Eigentumswohnungen und zweigeschossiger Tiefgarage fertiggestellt werden.

