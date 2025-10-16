Nachbar verklagt Stadt Koblenz Maiblick Living: Das Warten auf ein Gerichtsurteil 16.10.2025, 13:00 Uhr

i Das Luxusbauprojekt Maiblick Living auf der Koblenzer Karthause ist ins Stocken geraten. Auf dem Bild vom 15. Oktober steht der Ausleger des Baukrans über den Nachbarhäusern. Rhein-Zeitung

Wie geht es weiter mit dem Luxusbauprojekt Maiblick Living auf der Koblenzer Karthause? Derzeit warten alle Beteiligten auf ein Gerichtsurteil. Je nach Ausgang könnten die Arbeiten fortgesetzt werden – zumindest in der Theorie.

Die Lage rund um das Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living auf der Karthause ist sehr verfahren, um nicht zu sagen: festgefahren. Die Arbeiten ruhen seit bald drei Monaten. Es scheint derzeit fraglich, ob die beiden Mehrfamilienhäuser mit 21 Eigentumswohnungen und zweigeschossiger Tiefgarage fertiggestellt werden.







