Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living: Baukran ist weg, wie geht’s weiter? Jan Lindner 18.12.2025, 17:00 Uhr

i Baustelle ohne Baukran: Der wurde kürzlich an zwei Tagen abgebaut. Offen ist, wie es mit dem Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living weitergeht. Rhein-Zeitung

Einige Menschen haben mehrere Hunderttausend Euro angezahlt für eine Wohnung im Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living. Doch die Arbeiten stocken seit Monaten, kürzlich wurde der Baukran abgebaut. Doch Bauträger und Baufirma schweigen weiterhin.

Mit dem Baukran ging der ganze Ärger los rund um das Luxusbauprojekt Maiblick Living auf der Koblenzer Karthause. Vier Nachbarn hatten sich erfolgreich vor Gericht dagegen gewehrt, dass der Kran mit seinem 45 Meter langen Ausleger ihre Grundstücke (teils) überschwenken darf.







